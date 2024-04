NO BATENTE

Bahia volta aos treinos e inicia preparação para clássico contra o Vitória

Ba-Vi pelo Brasileirão será disputado neste domingo (21), no Barradão

O Bahia iniciou a preparação para o clássico contra o Vitória. As duas equipes se enfrentam neste domingo (21), às 16h, no Barradão, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro.