APÓS FOLGA

Bahia volta aos treinos e inicia preparação para o clássico contra o Vitória

Tricolor encara o rival neste domingo (7), na Fonte Nova, pela final do Baianão

Depois de dois dias de folga, o elenco do Bahia voltou aos treinos e iniciou a preparação para o clássico decisivo contra o Vitória. Neste domingo (7), o Esquadrão encara o rival pelo jogo de volta da final do Campeonato Baiano.

Na manhã desta quarta-feira (3), os jogadores iniciaram o dia com um trabalho físico comandado pelo preparador Danilo. Na sequência, foram para o campo e o técnico Rogério Ceni comandou uma atividade técnica de enfrentamentos.

Em outro momento, os jogadores também aprimoraram as finalizações. Recuperados de lesões, o lateral direito Cicinho, o volante Sidney e o meia Roger Gabriel treinaram normalmente. Já o atacante Everaldo e o lateral Ryan ficaram entre a academia e a fisioterapia.

O Bahia terá mais três dias de treinos até a decisão do Campeonato Baiano. O elenco volta ao batente nesta quinta-feira (4).

Como perdeu o jogo da ida por 3x2, no Barradão, o Esquadrão precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para levantar a taça no tempo normal. O triunfo por diferença de um gol leva a decisão para os pênaltis. O Vitória tem a vantagem do empate.