Bahia volta aos treinos e inicia preparação para o confronto com o Atlético-MG

A Copa do Nordeste ficou no passado para o Bahia. Depois de um dia de folga, o tricolor voltou aos treinos na tarde desta terça-feira (28), e iniciou a preparação para o confronto com o Atlético-MG, no domingo (2), às 16h, na MRV Arena, pelo Brasileirão.