BRASILEIRÃO

Bahia x Botafogo: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Bahia e Botafogo prometem fazer mais um duelo eletrizante na temporada. Neste domingo (25), alvinegros e tricolores medirão forças na Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. O Esquadrão mira um novo triunfo sobre a equipe carioca para se consolidar no G6. O Esquadrão inicia a rodada na 5ª colocação, com 38 pontos. Já o Botafogo vive grande fase, é o líder da Série A, com 46, mas perdeu peças importantes para o duelo. Mateo Ponte, Barboza e Savarino estão fora. O lateral Quiabo também pode aumentar a lista de desfalques. Confira informações sobre a partida.