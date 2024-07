CAMPEONATO BRASILEIRO

Bahia x Corinthians: veja onde assistir, escalações, arbitragem e ingresso

Em momentos opostos no Campeonato Brasileiro, Bahia e Corinthians se enfrentam neste domingo (21), na Fonte Nova. O tricolor busca o triunfo em casa para voltar ao G4 da Série A, o time baiano é o 5º colocado, com 30 pontos. Já o alvinegro é o 17º, com 15 pontos, dentro da zona de rebaixamento. O técnico Rogério Ceni perdeu o zagueiro Gabriel Xavier, que recebeu o terceiro amarelo, e o atacante Biel, machucado. Por outro lado, tem os retornos do atacante Everaldo e do lateral direito Santiago Arias. O colombiano voltou ao clube após a disputa da Copa América. Confira informações sobre a partida.