BRASILEIRÃO

Bahia x Cruzeiro: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro, o Bahia mira um novo desafio. Neste domingo (23), o tricolor encara o Cruzeiro, na Fonte Nova, pela 11ª rodada da competição. A partida será um confronto direto, já que o tricolor está na 5ª colocação, com 18 pontos, e o time mineiro aparece em 6º, com um ponto a menos. O técnico Rogério Ceni conta com praticamente todo elenco para montar o time e aposta na força da torcida para vencer mais uma na Série A. Confira informações sobre a partida.