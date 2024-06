Bahia x Fortaleza: veja onde assistir, escalações, arbitragem e ingressos

A rivalidade entre baianos e cearenses ficará mais acirrada. Nesta quinta-feira (13), Bahia e Fortaleza se enfrentam na Fonte Nova, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O tricolor mira um novo triunfo em casa para ter a chance de chegar à liderança da competição. O Esquadrão terá mudanças na equipe principal para o clássico. O atacante Thaciano, suspenso, e o lateral Arias, com a seleção da Colômbia, estão fora de ação.

Para a vaga no ataque, Ademir, Biel, Rafael Ratão e Oscar Estupiñan são as opções. Já na lateral, Gilberto deve ser o titular, mas Cicinho também disputa a posição. Confira informações sobre a partida.

A partida entre Bahia e Fortaleza terá transmissão ao vivo pela TV Bahia, em TV aberta, e no Premiere, o pay per view da competição. A bola rola às 21h30.

Os ingressos para a partida estão à venda no site da Fonte Nova, nas bilheterias do estádio e nas lojas do Bahia nos shoppings Salvador Norte, da Bahia e Paralela.