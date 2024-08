CAMPEONATO BRASILEIRO

Bahia x Grêmio: veja onde assistir, escalações e arbitragem

De olho na parte de cima do Brasileirão, o Bahia encara o Grêmio, neste sábado (17), às 16h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Em boa fase após os triunfos sobre Botafogo e Vitória, o time baiano quer manter a pegada para voltar com os três pontos. O técnico Rogério Ceni, no entanto, tem problemas para montar o time. Com um inchaço no olho, o meia Everton Ribeiro é dúvida. Já o atacante Biel, que sofreu uma pancada nas costas, está fora da partida. Ele se junta ao lateral Gilberto, aos volantes Rezende e Acevedo e ao atacante Ademir, que também estão machucados.