BRASILEIRÃO

Bahia x Internacional: veja onde assistir, escalações e arbitragem

O Campeonato Brasileiro vai começar para o Bahia. Neste sábado (13), o tricolor estreia na Série A diante do Internacional, no estádio Beira Rio, em Porto Alegre. No sul do país, o Esquadrão tenta o primeiro triunfo na competição. Depois de poupar algumas peças no duelo contra o Náutico, pela Copa do Nordeste, o técnico Rogério Ceni deve escalar força máxima. O Brasileirão é uma das prioridades do Bahia na temporada. O clube almeja terminar na primeira parte da classificação, e conquistar uma vaga em torneios internacionais. Confira informações sobre a partida.