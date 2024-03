CAMPEONATO BAIANO

Bahia x Jequié: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam na Fonte Nova na decisão das semifinais do Baiano

Bahia e Jequié voltam a se encontrar no sábado (16) em jogo que definirá o primeiro finalista do Campeonato Baiano 2024. A bola rola na Fonte Nova, às 16h, e os dois times jogarão desfalcados. O tricolor não terá o lateral Cicinho, que foi vetado pelos médicos após lesionar a coxa. O Jipão não poderá contar com o zagueiro Sérgio Baiano, que fraturou a coluna.