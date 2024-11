CAMPEONATO BRASILEIRO

Bahia x Palmeiras: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Em crise, Esquadrão encara o time paulista nesta quarta-feira (20), na Fonte Nova

O Bahia tem mais um desafio no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (20), o Esquadrão encara o Palmeiras, às 18h, na Fonte Nova, no duelo que abre os últimos cinco jogos da equipe na temporada. Contra o Alviverde, o Esquadrão busca uma retomada na competição. O clube não vence há cinco jogos e se vê pressionado na briga por uma vaga na Libertadores. Rogério Ceni será forçado a mudar na defesa, já que Kanu está suspenso pelo terceiro amarelo. David Duarte, Cuesta e Vitor Hugo brigam pela vaga. Já Santiago Arias está com a seleção colombiana e será substituído por Gilberto.

Por outro lado, o volante Jean Lucas e o zagueiro Gabriel Xavier estão de volta após terem sido baixas por suspensão na última rodada. O atacante Luciano Rodríguez, que estava com a Seleção do Uruguai no confronto com o Brasil, na Fonte Nova, é dúvida. Confira informações sobre a partida.