CONFRONTO DECISIVO

Flamengo encara LDU em 'jogo da vida' na Libertadores; saiba onde assistir

Clube carioca está em terceiro no seu grupo e joga no Maracanã

Na terceira posição do Grupo C da fase de grupos da Libertadores, o Flamengo tem um duelo direto contra a LDU de Quito, nesta quinta-feira (15), no Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida se configura como o ‘jogo da vida’ do clube carioca na edição de 2025 da competição. >