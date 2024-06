BRASILEIRÃO

Bahia x Vasco: veja onde assistir, escalações e arbitragem

A Fonte Nova será palco de mais um duelo do Bahia no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (26), o tricolor recebe o Vasco, pela 12ª rodada. Invicto como mandante, o clube baiano quer aproveitar a força da torcida para embalar mais um triunfo e seguir brigando na parte de cima da tabela. O Esquadrão é o terceiro colocado do Brasileirão, com 21 pontos. Já o alvinegro luta contra o rebaixamento e pode voltar ao Z4 em caso de derrota. Confira informações sobre a partida.