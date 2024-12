NATAÇÃO

Baiano Guilherme Caribé é medalha de prata no Mundial de piscina curta

O nadador alcançou sua segunda medalha no torneio, nadando em apenas 20s57

Marina Branco

Publicado em 15 de dezembro de 2024 às 18:41

Guilherme Caribé é medalha de prata no Mundial de piscina curta Crédito: Divulgação I World Aquatics

Promessa das Olimpíadas de Paris, Guilherme Caribé levou o Brasil ao pódio neste domingo (15), no Mundial de piscina curta, conquistando a medalha de prata nos 50m livre. Com impressionantes 20s57, o brasileiro conquistou sua segunda medalha no torneio.

Caribé já tinha chegado em segundo lugar nos 100m, onde quebrou o recorde sul-americano. Até então, são três medalhas para o Brasil no mundial, que está acontecendo na cidade de Budapeste, na Hungria.

O ouro ficou com Jordan Crooks, atleta das Ilhas Cayman que nadou em 20s19, e se tornou recordista mundial de piscina curta na semifinal, em apenas 19s90. Jack Alexy, dos Estados Unidos, completou o pódio com 20s61 de tempo.

No início da prova, Caribé teve um tempo de reação menor do que um segundo, e estava empatado com o sul-coreano Ji Yu-chan. Com o passar do tempo, o brasileiro manteve o ritmo, e alcançou uma das melhores marcas de sua carreira.