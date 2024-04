VÔLEI DE PRAIA

Bárbara Seixas e Carol Solberg garantem vaga nos Jogos de Paris

Vaga da dupla veio em etapa mexicana do Circuito Mundial

Agência Brasil

Publicado em 21 de abril de 2024 às 09:03

Bárbara Seixas e Carol Solberg Crédito: FIVB/Divulgação

As brasileiras Bárbara Seixas e Carol Solberg garantiram a classificação para o torneio de vôlei de praia da próxima edição dos Jogos Olímpicos, que serão disputados em Paris (França), ao alcançarem, neste sábado (20), a classificação para as semifinais da etapa de Tepic (México) do Circuito Mundial da modalidade.

Com a classificação na competição mexicana a dupla do Brasil alcançou a pontuação necessária no ranking mundial usado para distribuir as vagas para os Jogos de Paris. Desta forma, Bárbara Seixas e Carol Solberg se tornaram a segunda equipe brasileira com passagem certa para os Jogos Olímpicos, se juntando a Duda e Ana Patrícia.