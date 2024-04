PREPARAÇÃO

Basquete: Brasil vai enfrentar Eslovênia, Croácia e Polônia antes do Pré-Olímpico

A seleção brasileira masculina de basquete divulgou, nesta quarta-feira, a lista de amistosos que terá pela frente antes da disputa do Pré-Olímpico em Riga, na Letônia. Nesta fase de preparação, o Brasil vai jogar contra Eslovênia, Croácia e Polônia.

O primeiro confronto acontece no dia 24 de junho, diante da Polônia. Dois dias depois, os brasileiros enfrentam os croatas. O último desafio será no dia 28, contra a Eslovênia. As transmissões desses jogos ainda estão em fase de negociação.