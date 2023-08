Bayern de Munique acerta contratação de Harry Kane, diz jornal

Harry Kane trocará o Tottenham pelo Bayern de Munique. Crédito: Reprodução/Tottenham

O atacante Harry Kane será jogador do Bayern de Munique. De acordo com o jornal The Athletic, dos Estados Unidos, o Tottenham aceitou a proposta de cerca de 100 milhões de euros (R$ 530 milhões) e o atacante seguirá para sua primeira experiência fora da Inglaterra na carreira.



De acordo com a publicação americana, os times trataram da transferência nas últimas semanas e o clube da Alemanha deu um ultimato à equipe de Londres nos últimos dias. Espera-se que a negociação seja finalizada nas próximas horas, já que o acerto entre Harry Kane e Bayern de Munique já existe há alguns dias. Contudo, o trabalho de Ange Postecoglou, novo técnico da equipe de Londres, é visto com bons olhos por Kane e a decisão pode ser por ficar até o fim de seu contrato, que se encerra em 30 de junho de 2024.

Durante a pré-temporada da equipe de Londres, realizada na Austrália e em Cingapura, Kane teve destaque nas partidas pelo desempenho e gols. No último jogo do Tottenham antes do início da temporada, que acontece neste fim de semana contra o Brentford, o atacante marcou quatro vezes e o treinador falou publicamente que precisava que a situação fosse resolvida de maneira rápida pelo clube de Londres.

Apesar de declarar algumas vezes que não pensava em vender Harry Kane, o Tottenham não viu outra alternativa. Com o contrato de sua maior estrela da equipe caminhando para a última temporada e o clube não conseguindo firmar um novo vínculo com o jogador, a oferta do Bayern de Munique, negada em outras três oportunidades nesta janela de acordo com o The Athletic, passou a ser analisada e considerada para uma venda neste momento.