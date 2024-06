FUTEBOL

Beco do Cirilo recebe a 2ª etapa do Desafio Reis da Rua Salvador

O Beco do Cirilo vai receber, neste domingo (30), a segunda etapa do Desafio Reis da Rua. A iniciativa combina esporte, arte e empreendedorismo comunitário, e tem o objetivo de promover a cultura de rua através de futebol, oficinas de grafite, capoeira, games, gastronomia regional, danças urbanas e música características das periferias soteropolitanas.

A primeira etapa foi realizada na Baixa do Santo Antônio, no bairro do São Gonçalo. Além do espetáculo esportivo, o evento promete atrair olheiros de grandes clubes, oferecendo oportunidades para jovens talentos locais.