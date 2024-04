FUTEBOL

Bellingham defende Vini Jr. em casos de racismo: 'As pessoas no poder precisam fazer mais'

O meia Jude Bellingham, do Real Madrid, afirmou nesta terça-feira (16) que o futebol sentiria falta de Vinícius Júnior se o atacante deixasse o esporte por causa do racismo. O brasileiro tem sido alvo de insultos racistas por parte dos torcedores adversários. O atacante chegou a dizer, em março, que estava perdendo o desejo de continuar jogando.

"O futebol sentiria falta de jogadores como Vini se ele decidisse por uma pausa por causa disso. Precisa ser feito mais para apoiar esses jogadores", afirmou Bellingham, que disse duvidar que as autoridades sejam capazes de erradicar o racismo no esporte. No sábado, um torcedor do Mallorca foi flagrado pela câmera fazendo gestos imitando um macaco após o gol do meia francês Tchouaméni, do Real Madrid.