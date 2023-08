Bernardo Abreu é eleito para o Conselho Fiscal do Bahia SAF

O Bahia escolheu o indicado da Associação para compor o Conselho Fiscal da SAF. O conselheiro Bernardo Arju Ribeiro Abreu venceu a eleição realizada na noite desta quinta-feira (10), e terá a missão de acompanhar e fiscalizar a gestão do Grupo City no comando da Sociedade Anônima do Esquadrão.



A eleição para a escolha do representante foi realizada durante reunião do Conselho Deliberativo. Ao todo, quatro candidatos manifestaram a intenção de ocupar a vaga e disputaram o posto.