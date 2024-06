TÊNIS

Bia Haddad e Laura Pigossi são confirmadas na Olímpiada de Paris-2024

Tenistas devem jogar tanto na chave de simples quanto nas duplas na capital francesa

Estadão

Publicado em 12 de junho de 2024 às 16:26

Bia Haddad está confirmada na Olimpíada de Paris-2024 Crédito: WTA/Divulgação

A Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês) oficializou nesta quarta-feira (12) as vagas de Beatriz Haddad Maia e Laura Pigossi na Olimpíada de Paris-2024, de acordo com a Confederação Brasileira de Tênis (CBT). As duas tenistas devem jogar tanto na chave de simples quanto nas duplas na capital francesa.

Número 1 do Brasil, Bia Haddad assegurou sua classificação olímpica através do ranking da WTA, que concede vaga direta às 56 primeiras colocadas da lista atualizada nesta semana, após a disputa de Roland Garros - a brasileira é a atual 20ª do mundo. Pigossi, por sua vez, estava assegurada pela medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, em 2023.

Elas devem aparecer também na chave de duplas, na lista definitiva de participantes, a ser definida pela ITF no dia 2 de julho. Os capitães das equipes brasileiras na Copa Davis, Jaime Oncins, e da Billie Jean King Cup, Luiz Peniza, vão escolher os tenistas para as duplas.

No masculino, o Brasil esteve perto de assegurar vaga direta com Thiago Wild. O brasileiro era o 58º na lista anterior à disputa de Roland Garros. Mas, como não defendeu seus pontos no Grand Slam francês, despencou 13 posições e agora figura em 71º, fora da zona de classificação direta. Agora ele torce para desistências para entrar diretamente na chave. Thiago Monteiro, que subiu 10 colocações e aparece em 76º, vive a mesma situação

Se entrarem na chave de simples, Wild e Monteiro também poderão jogar nas duplas masculinas. O veterano Marcelo Melo e o Rafael Matos, campeão do Rio Open nas duplas, também podem aparecer na lista brasileira, assim como Ingrid Martins. Luisa Stefani é nome certo na chave de duplas, por estar dentro do Top 20 no momento.

Ela e Laura Pigossi conquistaram a primeira, e única até agora, medalha olímpica do Brasil no tênis, com o bronze obtido nos Jogos de Tóquio, disputados em 2021. Elas poderão tentar repetir a dose na capital francesa, neste ano. A disputa de tênis na Olimpíada acontecerá entre 27 de julho e 4 de agosto, nas quadras do complexo de Roland Garros.