TÊNIS

Bia Haddad estreia com vitória no Madrid Open e volta a vencer depois de três meses

Brasileira derrotou a americana Bernarda Pera por 2 sets a 1 e avançou no Masters 1000 de Madrid

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de abril de 2025 às 12:50

Bia Haddad em ação Crédito: ATP Tour/Divulgação

Bia Haddad voltou a vencer e encerrou um longo jejum de nove derrotas. A brasileira bateu a americana Bernard Pera, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/3 e 6/1, nesta quarta-feira (24), na sua estreia no Masters 1000 de Madri. Agora, a número 19 do mundo vai encarar a suíça Belinda Bencic, a 42ª do ranking, nesta sexta-feira (25), pela terceira rodada do torneio na capital espanhola. >

Estreando no Madrid Open, pela segunda rodada do torneio, Bia começou perdendo o jogo. Ela sentiu a pressão da fase ruim e deixou a número 81 do mundo largar na frente, fechando o primeiro set em 6/2. Após três meses sem vitórias, a paulista poderia sentir o começo ruim e perder a décima partida seguida, mas deu a volta por cima, venceu o segundo set por 6/3 e deixou tudo igual. No último set, Bia cresceu e atropelou a adversária americana, fechando por 6/1. >

Com a vitória, além de avançar à terceira fase da competição, findou a sequência de derrotas da sua carreira no tênis profissional. Ela não vencia um jogo oficial de simples desde o Australia Open de 2025, disputado em janeiro. Na ocasião, ela ganhou dois duelos seguidos e atingiu a terceira fase do Grand Slam.>