TÊNIS

Bia Haddad vence nas duplas e avança às quartas de final em Pequim

Na sequência, brasileira e alemã vão enfrentar as italianas Jasmine Paolini e Sara Errani, que são as favoritas no confronto Além de formarem a dupla cabeça de chave número cinco, elas são as atuais campeãs olímpicas nas duplas. Nesta terça, elas derrotaram a canadense Leyla Fernandez e a indonésia Aldila Sutjiadi por 7/6 (7/4) e 6/2.

Com as partidas na chave de duplas, a número 1 do Brasil mantém o ritmo de jogo já de olho no WTA 1000 de Wuhan, na China, onde competirá na próxima semana. A brasileira busca somar pontos para alcançar o WTA Finals, torneio que encerra a temporada e reúne as oito melhores tenistas do ano. No momento, Bia é a 17ª desta lista.