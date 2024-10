E.C.BAHIA

Biel celebra retorno ao time após dois meses e revela ansiedade antes da partida: ‘Soube na véspera’

Atacante é reforço para o tricolor na reta final do Brasileirão

Publicado em 20 de outubro de 2024 às 15:09

Atacante Biel em ação contra o Cruzeiro, no Mineirão Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Depois de dois meses afastado dos gramados, o atacante Biel voltou a entrar em campo pelo Bahia. O camisa 11 foi titular no empate por 1x1 com o Cruzeiro, na última sexta-feira (18), no Mineirão, e deixou boa impressão. Ele não atuava desde o dia 11 de agosto, no triunfo por 2x0 no clássico contra o Vitória, quando sofreu uma lesão nas costas.

Após o jogo em Belo Horizonte, Biel celebrou a volta ao time e diz que espera contribuir com a equipe na reta final do Brasileirão. O Esquadrão tem apenas mais oito jogos até o fim da temporada para tentar confirmar uma vaga na Copa Libertadores do próximo ano.

“Fico feliz pelo meu retorno. Poderia ter iniciado no banco, depois de não jogar há muito tempo. Fico feliz com a escolha do professor Rogério [Ceni], pela confiança que deposita em mim. Creio que pude fazer um grande jogo, mas ainda tenho algumas coisas para melhorar. Mas foram dois meses fora, é difícil. Agora é dar continuidade”, disse o jogador.

Questionado sobre a titularidade contra o Cruzeiro, Biel disse que soube apenas na véspera da partida que começaria jogando. Ele conta que precisou lidar com a ansiedade, e que recebeu palavras de conforto e confiança de Rogério Ceni.

“Tivemos uma conversa na véspera do jogo. Fiquei sabendo que poderia jogar só 30 minutos. Eu falei para o Rogério: ‘Se eu posso jogar os 30 minutos, pode me colocar que eu vou dar o máximo’. Aí depois ele falou comigo que eu poderia iniciar. Fiquei ansioso, mas creio que fiz um grande jogo. Joguei mais que o esperado. Poderia ter saído no intervalo. Fiquei feliz com a minha volta”, completou Biel.

Apesar de oscilar entre o banco de reservas e a titularidade durante a temporada, os números mostram a importância de Biel para o time tricolor. O atacante é o líder de assistências da equipe, com 11 passes para os companheiros. Cauly e Everton Ribeiro, ambos com nove, aparecem na sequência. Nos 43 jogos que disputou em 2024, o atacante marcou ainda cinco gols.

Contra o Cruzeiro, Biel entrou na vaga do suspenso Caio Alexandre, e viu Thaciano, artilheiro do clube baiano na temporada, com 14 gols, ser recuado para o meio-campo. O técnico Rogério Ceni aprovou a atuação dos dois e fez elogios ao atacante.

“O Departamento de Performance e Saúde recomendou 30 minutos, mas achei que daria para arriscar os 45. E arrisquei no primeiro [tempo] porque os acréscimos finais são longos. Ele [Biel] fez um bom primeiro tempo, teve bons lances, na recomposição sofreu um pouco. Depois, cansou”, avaliou Ceni.

BRIGA PELA LIBERTA

Totalmente recuperado da lesão nas costas, Biel quer agora ser uma das armas do Bahia na reta final do Brasileirão. O ponto conquistado no confronto direto com o Cruzeiro foi importante, mas o time voltou a sair da zona de classificação para a Libertadores, já que o Internacional venceu o clássico contra o Grêmio.

O Esquadrão é o atual 7º colocado, com 46 pontos, enquanto Colorado ocupa uma posição acima, com 49. O próximo compromisso da equipe baiana na Série A será contra o Vasco, na segunda-feira (28), em São Januário, no Rio de Janeiro.