Biel projeta 2024 melhor para o Bahia e diz que campanha 'deixou aprendizados'

Um dos artilheiros o Bahia nesta temporada, o atacante Biel conversou com a imprensa após o fim da partida diante do Atlético-MG na noite desta quarta-feira (6), que terminou com goleada tricolor por 4x1 em cima do Galo e garantiu o clube baiano na Série A do ano que vem.



Questionado sobre os aprendizados deixados da atual temporada, o atacante destacou que a equipe se colocou em um cenário de muita instabilidade, tendo pouca sequência de resultados positivos ao longo do campeonato. "Agora é manter esse foco, entender direito o que a gente errou e o que a gente não pode errar. O aprendizado é o maior possível. É difícil, muitos altos e baixos. Temos um elenco muito bom, mas precisávamos ter uma linha reta de bons resultados. Agora é descansar também", disse Biel.