Bolt desafia Mbappé a correr prova de 100 metros: 'Amaria ter competido com ele'

Mbappé teria alcançado 33km/h. Quando enquadrado no atletismo, o jogador estaria apenas na posição 2.302 dos registros de tempo dos 100 metros neste ano. Mesmo com essa velocidade, Bolt teria vantagem de 12,1 metros à frente do francês, na comparação entre os dois tempos.

Torcedor declarado do Manchester United, Bolt já afirmou que gostaria de vestir a camisa dos Red Devils. A chance na Inglaterra não veio, mas, em 2018, ele atuou no ataque do Strømsgodset, da Noruega, com a camisa 9,58, em alusão ao recorde dos 100 metros. No mesmo ano, a lenda do atletismo fez um dos gols da vitória por 4 a 0 do Central Coast Mariners contra o Macarthur South West United.