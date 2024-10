TAMMER TOURNAMENT

Boxeadores brasileiros conhecem adversários em competição na Finlândia

O sorteio das chaves do Tammer Tournament, competição na Finlândia que é o primeiro compromisso da Equipe Olímpica Permanente de boxe após os Jogos Olímpicos de Paris-2024, foi realizado nesta quinta-feira (10). Sete pugilistas brasileiros conheceram seus caminhos para conquistar o título do campeonato.

Ramon será o primeiro brasileiro no ringue nesta sexta-feira, enfrentando o ucraniano Oleksandr Tysmbal. A luta é a segunda do dia, e está programada para 12h15 (horário de Brasília). Já Rebeca Lima luta contra a holandesa Maud Van der Toorn, na sétima luta às 13h45. Beatriz Soares, da categoria 66kg, terá disputa eliminatória convencional, e enfrenta a inglesa Kayla Allen como primeira adversária às 14h, confronto seguinte ao de Rebeca.

Radija Gama, estreante em torneios internacionais, fará luta nos 50kg contra anfitriã Pihla Kaivo-oja, às 15h15, como 12ª luta do dia. Por fim, Joel Ramos, dos +92kg, enfrenta o italiano Dean Nwokedi Chime, na última luta do dia, programada para início às 15h45. O baiano também tem torneio eliminatório convencional.

Outros dois brasileiros disputam o Tammer Tournament. Viviane Pereira, nos 75g, e Felipe Ignácio, nos 80kg estão de bye na primeira rodada e ambos enfrentam adversários em torneio eliminatório convencional. Viviane luta apenas no último dia de competições, no domingo, e espera a vencedora entre a alemã Ilvy Scheibe e a finlandesa Mari Sillansuo, enquanto o paulista aguarda quem ganhar entre Jaakko Haanpää da Finlândia e Ali Smesem da Suécia e luta no sábado.

O Tammer Tournament será a primeira oportunidade de novos boxeadores mostrarem força em competições internacionais. Segundo o Head Coach Mateus Alves, o time é uma mescla entre atletas já experientes, mas outros menos rodados no circuito internacional. “É o primeiro torneio do ciclo de 2028, onde a Equipe Olímpica Permanente inicia testes com novos atletas viajando, representando o grupo principal. Vamos iniciar já com o Tammer Tournament com uma equipe mista, entre alguns atletas do ciclo Paris e alguns desse grupo novo”, explicou o treinador.