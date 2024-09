AMOR NO AR

Boxeadora baiana Bia Ferreira anuncia casamento: ‘Pronta para dizer SIM no altar’

Na publicação, a atleta baiana compartilhou registro de passeios feitos com a companheira em pontos turísticos de Salvador, como Pelourinho e Elevador Lacerda. As duas, que namoram há cerca de três anos, também aparecem vestidas com o uniforme brasileiro nas Olimpíadas de Paris.

“Brigamos bastante, mas quem não briga não ama, né? Somos diferentes e, ao mesmo tempo, tão iguais. Nestes quase três anos juntas, você me fez sorrir, chorar e sentir tantas coisas boas que vieram junto com você. Concluímos nossa missão de estarmos em mais um Jogos Olímpicos, e desta vez como um casal, compartilhando nossos momentos juntas, tendo uma à outra", escreveu a atleta.

"Estamos começando uma nova fase do nosso relacionamento, e acredito que será ainda melhor do que antes. Estou pronta para dizer SIM no altar e ansiosa pelos nossos bolinhos fofos, que estão mais próximos do que nunca”, completou.