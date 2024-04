CANOAGEM

Brasil conquista novas vagas olímpicas e baiano Isaquias disputará dois ouros em Paris-2024

Eles venceram a prova de 500 metros, com o tempo de 1min46s458, e confirmaram a vaga olímpica na competição que tem status de qualificatório para Paris-2024. A dupla brasileira superou os canadenses Alix Plomteux e Craig Spence, atuais campeões pan-americanos, que ficaram no segundo posto. O terceiro lugar foi obtido pelos colombianos Daniel Pacheco Cipagauta e Alejandro Rodriguez Ramirez.

O Brasil já tinha assegurado uma vaga olímpica no C1 1000 metros, com Isaquias Queiroz, quando disputou o Mundial, no ano passado. "Graças a Deus, conquistamos o primeiro lugar e garantimos a vaga na Olimpíada. Eu e meu parceiro, Jacky, estamos muito felizes", celebrou Filipe Vieira. "Agora vamos seguir treinando forte para chegarmos bem em Paris", disse Jacky

Será a estreia de Filipe em Jogos Olímpicos. Jacky Godmann, por sua vez, disputará uma Olimpíada pela segunda vez. Sua estreia foi em Tóquio, quando chegou a competir ao lado de Isaquias. Eles ficaram em quarto lugar na final do C2 1000m, sem vaga no pódio.

Com as novas vagas na canoagem, Isaquias terá a chance de competir em duas provas durante os Jogos de Paris. O baiano disputará a prova no individual, assim como Filipe, e é nome certo no barco em dupla. Pelo regulamento, o Brasil pode levar três atletas e utilizá-los da forma que desejar. A tendência é a de que Jacky, por remar do lado oposto, seja o companheiro de Isaquias.