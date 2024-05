'DE VOLTA AOS TRILHOS'

Marcos Felipe celebra evolução defensiva do Bahia e explica reestruturação após perda do estadual

Goleiro projeta jogo difícil do tricolor contra o Botafogo

Da Redação

Publicado em 3 de maio de 2024 às 16:38

Goleiro Marcos Felipe é um dos líderes do elenco do Bahia Crédito: FELIPE OLIVEIRA/EC Bahia

Ponto de preocupação em boa parte da temporada, aos poucos o Bahia parece ter encontrado o caminho para ter uma defesa mais sólida. Nos dois últimos jogos, contra o Grêmio, pelo Brasileirão, e Criciúma, na Copa do Brasil, o tricolor não levou gols. Mais do que isso, o time teve apresentações seguras e correu poucos riscos.

Um dos líderes do sistema defensivo tricolor, o goleiro Marcos Felipe acredita que o bom desempenho é fruto de uma evolução coletiva que o elenco vem tendo. Segundo ele, a segurança na defesa começa com uma boa marcação no ataque.

“Acredito que é o treinamento diário. Isso mostra a capacidade de melhora de cada um, não só individualmente, mas coletivamente. Acho isso importante, dar os parabéns, exaltar todo o time pela evolução”, iniciou ele.

Apesar de destacar o jogo coletivo, individualmente Marcos Felipe também pode comemorar a boa fase. Ele é o jogador com o maior número de defesas difíceis no Brasileirão, com cinco. Os dados são da plataforma Sofascore.

“Eu não conquisto nada sozinho. Fico feliz pelos números individuais, mas quero atribuir a evolução defensiva de todo o time, desde o ataque até a defesa. Para tomar um gol não depende só da defesa, tem todo um contexto de jogo, um adversário qualificado do outro lado. Temos que exaltar todo o time, não só as minhas participações”, completou.

Por falar em bom momento, o goleiro destaca que a evolução alcançada pelo Esquadrão é também fruto de uma mudança provocada após a perda do título estadual para o rival Vitória. Segundo ele, os jogadores entenderam que precisam dar uma resposta.

“Procuramos fazer uma reestruturação o mais rápido possível. Sabíamos que o título estadual era importante, infelizmente não ganhamos, e procuramos nos unir cada vez mais para voltar aos trilhos, procurar os caminhos dos triunfos. Graças a Deus estamos encontrando.

A solidez da defesa baiana será colocada à prova no confronto com o Botafogo, domingo, no Engenhão. O alvinegro tem o melhor ataque do Brasileirão, com dez gols, e no meio da semana poupou alguns dos principais jogadores na partida contra o Vitória, pela Copa do Brasil. Por isso, o goleiro projeta um jogo difícil.

“Com certeza [pesa a importância do confronto]. Não só por eles terem poupado, mas é um clássico do Campeonato Brasileiro, sabemos que se ganhar o jogo poderemos alcançar uma colocação ainda melhor do que a estamos. Esperamos fazer um bom jogo no domingo para conseguir essa colocação”, afirmou Marcos, antes de completar: