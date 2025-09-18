Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Brasil é eliminado com triunfo da República Checa e faz sua pior campanha no Mundial de vôlei

Equipe comandada pelo técnico Bernardinho deu adeus à competição ainda na primeira fase

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 13:09

Vôlei masculino foi eliminado
Vôlei masculino foi eliminado Crédito: Divulgação/FIVB

A seleção brasileira masculina de vôlei está fora do Mundial. A equipe comandada pelo técnico Bernardinho deu adeus à competição ainda na primeira fase do torneio que está sendo realizado nas Filipinas. A queda precoce veio com a combinação dos resultados da derrota da equipe nacional para a Sérvia por 3 a 0 e pelo triunfo da República Checa sobre a China pelo mesmo placar.

Esta foi a pior campanha do time nacional, onde o Brasil obteve a sua pior colocação contando os torneios masculino e feminino.

Fora das oitavas de final, a seleção brasileira não ficou entres as 16 melhores equipes que continuam no Mundial. Assim, na melhor das hipóteses, os brasileiros poderão figurar no 17º posto após a definição dos últimos compromissos desta primeira fase que ainda não ocorreram. Até então, a pior colocação do Brasil em Mundiais foi um 11º lugar em 1956 no masculino.

Na madrugada desta quinta-feira, o Brasil sofreu a sua primeira derrota no torneio ao ser superado pela Sérvia por 3 sets a 0, parciais de 22/25, 20/25 e 22/25. A equipe jogou de luto pela morte de Maria Ângela Resende, mãe do técnico Bernardinho.

Nesta primeira fase, os brasileiros estrearam com vitória sobre a China por 3 a 1 e voltaram a triunfar superando a República Checa pelo placar de 3 a 0. No entanto, o revés no último jogo acabou eliminando a equipe nacional. O time do técnico Bernardinho terminou a sua campanha na terceira colocação do Grupo H. Assim, Sérvia e República Checa passaram às oitavas enquanto a China também volta para casa mais cedo.

Mais recentes

Imagem - Daniel Alves perde disputa na justiça e terá que pagar indenização ao Pumas

Daniel Alves perde disputa na justiça e terá que pagar indenização ao Pumas
Imagem - Polícia do Rio faz operação contra integrantes de torcidas organizadas envolvidos em crimes

Polícia do Rio faz operação contra integrantes de torcidas organizadas envolvidos em crimes
Imagem - Endrick volta a treinar no Real Madrid após 4 meses e busca recuperar espaço perdido no elenco

Endrick volta a treinar no Real Madrid após 4 meses e busca recuperar espaço perdido no elenco

MAIS LIDAS

Imagem - Tiroteio na Avenida Bonocô deixa dois mortos e um ferido
01

Tiroteio na Avenida Bonocô deixa dois mortos e um ferido

Imagem - Aquário, Leão e Libra receberão recado especial do Anjo da Guarda nesta quinta, 18 de setembro
02

Aquário, Leão e Libra receberão recado especial do Anjo da Guarda nesta quinta, 18 de setembro

Imagem - Tici Pinheiro revela que ficou emocionada com pedido da filha Rafa Justus em show
03

Tici Pinheiro revela que ficou emocionada com pedido da filha Rafa Justus em show

Imagem - Metrô Bahia abre inscrições para vagas de emprego e estágio; confira oportunidades
04

Metrô Bahia abre inscrições para vagas de emprego e estágio; confira oportunidades