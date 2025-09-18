LUTO

Após morte da mãe, técnico Bernardinho vai às lágrimas em jogo do Mundial de Vôlei

Atletas entraram em quadra com uma tarja preta nos uniformes

Carol Neves

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 14:23

Bernardinho Crédito: Reprodução

Durante a partida contra a Sérvia pelo Mundial Masculino de Vôlei nesta quarta-feira (18), o técnico da seleção brasileira, Bernardinho, não conseguiu segurar a emoção e foi às lágrimas ao lembrar da mãe, Maria Ângela Rezende, que faleceu aos 90 anos. A transmissão mostrou o treinador sendo consolado pelo capitão Lucarelli e por um árbitro.

Como forma de homenagem, os jogadores entraram em quadra com uma tarja preta em seus uniformes. Antes do jogo, o levantador Bruninho, filho de Bernardinho e neto de Maria Ângela, fez uma publicação nas redes sociais lamentando a perda da avó. "Viveu quase 91 anos com muita alegria, leveza e distribuindo muito amor pra toda família e amigos. Que privilégio ter tido a maior riqueza que nós podemos ter nas nossas vidas ao teu lado: o tempo. De viagens inesquecíveis, de réveillons animados e muitos (incontáveis) almoços junto com você. Gratidão por tanto Vó. Descanse em paz e obrigado por tudo! Te amo pra sempre", escreveu Bruninho.

No jogo, o Brasil acabou derrotado pela Sérvia por 3 sets a 0, com parciais de 22/25, 20/25 e 22/25, e foi eliminado pela primeira vez na história na fase de grupos do Mundial.