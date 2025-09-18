Após morte da mãe, técnico Bernardinho vai às lágrimas em jogo do Mundial de Vôlei

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 18 de setembro de 2025 às 14:23
Durante a partida contra a Sérvia pelo Mundial Masculino de Vôlei nesta quarta-feira (18), o técnico da seleção brasileira, Bernardinho, não conseguiu segurar a emoção e foi às lágrimas ao lembrar da mãe, Maria Ângela Rezende, que faleceu aos 90 anos. A transmissão mostrou o treinador sendo consolado pelo capitão Lucarelli e por um árbitro.
Como forma de homenagem, os jogadores entraram em quadra com uma tarja preta em seus uniformes. Antes do jogo, o levantador Bruninho, filho de Bernardinho e neto de Maria Ângela, fez uma publicação nas redes sociais lamentando a perda da avó. "Viveu quase 91 anos com muita alegria, leveza e distribuindo muito amor pra toda família e amigos. Que privilégio ter tido a maior riqueza que nós podemos ter nas nossas vidas ao teu lado: o tempo. De viagens inesquecíveis, de réveillons animados e muitos (incontáveis) almoços junto com você. Gratidão por tanto Vó. Descanse em paz e obrigado por tudo! Te amo pra sempre", escreveu Bruninho.
No jogo, o Brasil acabou derrotado pela Sérvia por 3 sets a 0, com parciais de 22/25, 20/25 e 22/25, e foi eliminado pela primeira vez na história na fase de grupos do Mundial.
Apesar do revés, Bernardinho, de 66 anos, é considerado um dos maiores treinadores da história do vôlei. Pela seleção masculina, conquistou dois ouros olímpicos (2004 e 2016), duas pratas (2008 e 2012) e três títulos mundiais (2002, 2006 e 2010). Com a equipe feminina, ganhou duas medalhas de bronze nas Olimpíadas de 1996 e 2000.