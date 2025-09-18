VA'A

Campeonato de Canoa Polinésia reúne mais de 200 atletas na Praia de Inema no fim de semana

Quarta etapa do evento estadual de canoagem polinésia promove integração cultural e ambiental

Carol Neves

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 14:59

Campeonato de Canoa Polinésia movimenta a Praia de Inema Crédito: @Triadeimages

Atletas de canoagem polinésia de diversas regiões da Bahia vão se reunir na Praia de Inema neste fim de semana, dias 20 e 21, para a 4ª etapa do Campeonato Baiano de Va’a 2025. Cerca de 220 competidores disputarão as provas nas modalidades V1R/OC1 (individual com leme), V2R/OC2 (dupla com leme) e OC6 (equipe), tanto nas categorias principais quanto para estreantes. Esta será a primeira vez que Inema recebe uma competição oficial organizada pela Federação de Canoagem Polinésia/Va’a da Bahia (FEVAABA), com realização da M1 Eventos Esportivos.

A escolha da praia tem um significado especial: situada em área sob supervisão da Marinha do Brasil, Inema será palco de um encontro que valoriza o esporte, a preservação ambiental e a tradição náutica. As três etapas anteriores do campeonato em 2025 ocorreram em Morro de São Paulo, Ilhéus e Itaparica, destacando a diversidade de cenários litorâneos que recebem o evento.

O Va’a é um dos esportes aquáticos que mais cresce na Bahia. “Na Bahia, são mais de 250 atletas federados e 3.000 praticantes. O Va’a também atrai centenas de simpatizantes, movimentando turismo, lazer e integração cultural. Esta etapa vai revelar novos talentos e fortalecer a presença da canoa polinésia no calendário esportivo nacional”, afirma Manoel Lima, CEO da M1 Treinamentos e Eventos.

A entrada para o público é gratuita, com expectativa de receber cerca de 800 pessoas por dia. Quem quiser assistir às provas deve enviar um e-mail para m1treinamentos.eventos@gmail.com, informando nome completo e CPF para receber instruções de acesso.