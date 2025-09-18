Acesse sua conta
Campeonato de Canoa Polinésia reúne mais de 200 atletas na Praia de Inema no fim de semana

Quarta etapa do evento estadual de canoagem polinésia promove integração cultural e ambiental

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 14:59

Campeonato de Canoa Polinésia movimenta a Praia de Inema
Campeonato de Canoa Polinésia movimenta a Praia de Inema Crédito: @Triadeimages

Atletas de canoagem polinésia de diversas regiões da Bahia vão se reunir na Praia de Inema neste fim de semana, dias 20 e 21, para a 4ª etapa do Campeonato Baiano de Va’a 2025. Cerca de 220 competidores disputarão as provas nas modalidades V1R/OC1 (individual com leme), V2R/OC2 (dupla com leme) e OC6 (equipe), tanto nas categorias principais quanto para estreantes. Esta será a primeira vez que Inema recebe uma competição oficial organizada pela Federação de Canoagem Polinésia/Va’a da Bahia (FEVAABA), com realização da M1 Eventos Esportivos.

A escolha da praia tem um significado especial: situada em área sob supervisão da Marinha do Brasil, Inema será palco de um encontro que valoriza o esporte, a preservação ambiental e a tradição náutica. As três etapas anteriores do campeonato em 2025 ocorreram em Morro de São Paulo, Ilhéus e Itaparica, destacando a diversidade de cenários litorâneos que recebem o evento.

Campeonato de Canoa Polinésia movimenta a Praia de Inema

Campeonato de Canoa Polinésia movimenta a Praia de Inema por @Triadeimages
Campeonato de Canoa Polinésia movimenta a Praia de Inema por @Triadeimages
Campeonato de Canoa Polinésia movimenta a Praia de Inema por @Triadeimages
Campeonato de Canoa Polinésia movimenta a Praia de Inema por @Triadeimages
1 de 4
Campeonato de Canoa Polinésia movimenta a Praia de Inema por @Triadeimages

O Va’a é um dos esportes aquáticos que mais cresce na Bahia. “Na Bahia, são mais de 250 atletas federados e 3.000 praticantes. O Va’a também atrai centenas de simpatizantes, movimentando turismo, lazer e integração cultural. Esta etapa vai revelar novos talentos e fortalecer a presença da canoa polinésia no calendário esportivo nacional”, afirma Manoel Lima, CEO da M1 Treinamentos e Eventos.

A entrada para o público é gratuita, com expectativa de receber cerca de 800 pessoas por dia. Quem quiser assistir às provas deve enviar um e-mail para m1treinamentos.eventos@gmail.com, informando nome completo e CPF para receber instruções de acesso.

O Campeonato Baiano de Va’a 2025 conta com o patrocínio do Governo da Bahia, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), e da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), reforçando ações de inclusão social, democratização do esporte e promoção do turismo esportivo.

