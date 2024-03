NA TURQUIA

Brasil encerra Grand Slam de Judô da Turquia com apenas duas medalhas

País brigou pelo bronze no último dia de competição, mas acabou ficando pelo caminho

Estadão

Publicado em 31 de março de 2024 às 16:06

Rafael Silva perdeu para o russo Valeriy Endovitskiy Crédito: Emanuele Di Feliciantonio/IJF

Após dois dias frequentando o pódio, o Brasil encerrou a sua participação no Grand Slam de Antalya de judô sem conquistar nenhuma medalha. A delegação brasileira fechou a campanha com duas medalhas. Jessica Lima, categoria até 57 quilos, ficou com a prata, e Guilherme Schimidt, até 81 quilos conquistou o bronze

Neste domingo (31), no terceiro e último dia da competição, o Brasil brigou pelo bronze, mas acabou ficando pelo caminho. Rafael Silva, na categoria até 100 quilos, perdeu para o russo Valeriy Endovitskiy. Em um duelo equilibrado, Baby acabou surpreendido por um waza-ari já nos segundos finais, dando adeus às chances de medalha.

Em sua campanha neste domingo, Rafael Silva iniciou a caminhada com ippon sobre Anton Dubreta, de Montenegro. Nas oitavas, superou Karl Priilin Turk, da Estônia por waza-ari. Depois, ele acabou derrotado pelo francês Teddy Rinner, mas deu a volta por cima dominando o finlandês Martti Puumalainen nas punições, ganhando o direito de tentar a medalha de bronze.

Leonardo Gonçalves, também na categoria até 100 quilos, foi derrotado pelo judoca da Mongólia, Gonschigsuren Batkhuyag. Léo estreou com vitória sobre o casaque Adilet Spargalliyev. Depois, superou Dzhakhongir Madzhidov, do Tadjiquistão. Nas quartas, venceu o campeão olímpico Aaron Wolf, do Japão.

Na semi, ele foi derrotado pelo canadense Shady Elnahas e, com isso, foi para a disputa do bronze contra o rival da Mongólia. O revés veio com um golpe sofrido faltando poucos segundos para fim do combate.