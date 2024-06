É HOJE!

Brasil enfrenta a Costa Rica em estreia na Copa América

Partida será nesta segunda-feira (24), às 22h, em Los Angeles, nos Estados Unidos

Gabriel Rodrigues

Publicado em 24 de junho de 2024 às 05:00

Sem Neymar, Vinícius Júnior é o principal nome da Seleção Brasileira Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

A Copa América vai começar para a Seleção Brasileira. Hoje, o time pentacampeão do mundo inicia a sua trajetória em busca do 10º título da competição continental. A estreia será contra a Costa Rica, às 22h, no SoFi Stadium, localizado em Inglewood, nos arredores de Los Angeles, nos Estados Unidos.

Além da expectativa por um bom futebol, o primeiro jogo do Brasil em uma competição oficial desde a Copa do Mundo de 2022, no Catar, carrega a esperança de uma nova fase para a equipe. Sob o comando de Dorival Júnior, a Amarelinha levou ao torneio um elenco renovado, com jovens jogadores, e que tem como principais expoentes os atacantes Vinícius Júnior e Rodrygo, ambos do Real Madrid.

Apesar do início do trabalho, Dorival já conhece de perto a pressão que é dirigir a seleção mais vencedora do mundo. Depois de dois bons jogos em amistosos contra Inglaterra e Espanha, na estreia do treinador nas datas Fifa de março, o Brasil não conseguiu boas exibições na vitória por 3x2 sobre o México e no empate por 1x1 com os Estados Unidos, em partidas preparatórias para a Copa América. A fragilidade defensiva e a pobreza na criação foram alvo de críticas.

Além da busca pela formação de um coletivo competitivo, o técnico sabe que uma campanha ruim no torneio pode dificultar seu trabalho de olho na próxima Copa do Mundo, em 2026. Além disso, a Seleção tenta quebrar o jejum para voltar a conquistar a Copa América. A última vez que ergueu a taça foi em 2019, diante do Peru, no Maracanã.

Na mais recente edição da competição, em 2021, o Brasil perdeu na final para a Argentina, também no Maracanã. Camisa 10 da equipe nos Estados Unidos, Rodrygo quer usar os hermanos como inspiração.

“A gente sabe que, ganhando uma Copa América, vamos nos aproximar muito do nosso torcedor. Usando de exemplo a Argentina, que ganhou a última Copa América e, depois, levou o Mundial. A gente pode pegar esse exemplo para tentar essa reaproximação com o torcedor, ganhando esse título”, afirmou o atacante.

“Acho que chegou a hora da gente conquistar um título, algo tão importante para essa geração que está no começo, uma geração com jogadores de muita qualidade. Só que acho que falta um título, falta provar realmente a nossa qualidade. Acho que estamos em um lugar especial e precisamos continuar fazendo tudo que a gente está fazendo de bom, melhorar as coisas que ainda precisam ser ajustadas”, completou.

Assim como aconteceu em 2016, esse ano a Copa América é realizada em parceria entre as confederações das Américas. Por isso, as seleções filiadas à Concacaf também estão na disputa. O Brasil está no grupo D, que, além da Costa Rica, tem Paraguai e Colômbia.

BRIGA POR POSIÇÃO

Contra a Costa Rica, Dorival Júnior revelará o time principal canarinho. Apesar de ter uma base confirmada, a equipe ainda possui disputas em alguns setores. Na zaga, Éder Militão treinou com os titulares e pode aparecer na vaga de Beraldo, fazendo parceria com Marquinhos.

Na lateral esquerda, Guilherme Arana ganhou chance durante as atividades e pode levar a melhor na briga com Wendell. Já Andreas Pereira deixou boa impressão nos amistosos, mas deve começar no banco diante da Costa Rica.