GANHAR É PRECISO

Brasil enfrenta o Paraguai em busca de recuperação na Copa América

Seleção entra em campo nesta sexta-feira (28), às 22h

Gabriel Rodrigues

Publicado em 28 de junho de 2024 às 05:00

Rodrygo é uma das esperanças do Brasil diante do Paraguai Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF

Depois de uma estreia ruim na Copa América, com um empate sem gols com a Costa Rica, a Seleção Brasileira vai em busca de recuperação. Hoje, o time nacional enfrenta o Paraguai, no Allegiant Stadium, em Las Vegas, nos Estados Unidos, às 22h, pela segunda rodada da competição continental.

O início da trajetória brasileira na Copa América de 2024 passou longe do esperado. Pouco criativa, a Seleção sofreu com a marcação adversária e viu o tropeço custar caro. Com apenas um ponto, a equipe mira o primeiro triunfo para não se complicar na luta pela classificação e nem perder a Colômbia de vista. Os ‘Cafeteros’ estrearam com vitória sobre o Paraguai e lideram o grupo D, com três pontos. Também entram em campo hoje, um pouco mais cedo, às 19h.

Nos dias que antecederam a preparação amarelinha para o duelo desta noite, o coro entre jogadores e comissão técnica foi praticamente unânime ao pedir o apoio da torcida nos Estados Unidos. O elenco mantém a confiança em uma volta por cima e, apesar de entender que não alcançou a melhor forma coletiva, aposta as fichas no brilho individual de astros como Rodrygo e Vinícius Júnior.

“Vini está vivendo o seu melhor momento, tem tudo para ganhar o prêmio de melhor do mundo, estou na torcida para que aconteça isso. Realmente, quando ele encosta na bola, sempre tem três jogadores marcando, por isso, muitas vezes, eu não faço o movimento que costumo fazer no meu clube de ultrapassar. Se eu fizer isso, acabo levando mais um marcador em cima dele. Quanto mais ele ficar livre ali…”, avaliou o lateral Guilherme Arana.

Dorival Júnior não indicou que vai fazer mudanças na equipe e deve repetir a escalação da estreia. De acordo com o treinador, o mais importante é que a Seleção tenha equilíbrio e tranquilidade para desenvolver um bom futebol diante dos paraguaios.

“Eu tenho convicção naquilo que nós estamos fazendo, realizando. É um trabalho que vem praticamente sendo iniciado, mas acredito eu já está bem avançado, já venho avançando de uma maneira até que é equilibrada. É natural que todos nós esperássemos um resultado um pouco diferente na última partida, porém não podemos deixar de avaliar aquilo que foi a entrega na maneira como conduzimos, na forma como colocamos o nosso adversário no seu campo de defesa. Acho que é só ter tranquilidade, equilíbrio e confiança naquilo que se realiza”, afirmou.

Depois da derrota por 2x1 na estreia, o Paraguai também chega ao duelo em Las Vegas com o sentimento de que precisa vencer para se manter vivo, já que apenas os dois primeiros de cada grupo avançam ao mata-mata. Neste momento, a equipe está na lanterna da chave.

Com passagem pelo Corinthians, o zagueiro Balbuena é um dos destaques do time treinado por Néstor Lorenzo e garantiu que o Paraguai não se intimida com a Seleção Brasileira.