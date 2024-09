JOGOS PARALÍMPICOS

Brasil ganha 9 medalhas, mas cai para o sexto lugar na classificação da Paralimpíada

No atletismo, Wanna Brito (7,89 metro) só foi superada no arremesso de peso da classe F32 pela ucraniana Anastasiia Moskalenko, dona da medalha de ouro com 8 metros.

Verônica Hipólito conquistou o bronze nos 100m T36. Outro bronze veio nos 100m T53, prova disputada em cadeiras de rodas, com Ariosvaldo Fernandes, o Parré. Bartolomeu Chaves terminou com a prata nos 400m T37. No halterofilismo, o Brasil ganhou bronze com Lara Lima na categoria até 41kg.