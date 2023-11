Brasil garante vaga nas quartas de final do Mundial Sub-17

A seleção brasileira masculina de futebol garantiu, nesta segunda-feira (20), vaga nas quartas de final do Mundial Sub-17, que está sendo disputado na Indonésia, ao derrotar o Equador por 3 a 1. O próximo adversário sairá do duelo entre Argentina e Venezuela, na terça-feira.



O jogo foi bastante equilibrado e o destaque mais uma vez foi Estevão, autor de dois gols. O primeiro abriu o placar, aos 14 minutos de jogo. O atleta do Palmeiras recebeu a bola pela meia esquerda, dentro da área e bateu cruzado: 1 a 0.