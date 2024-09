PASSOU O CARRO

Brasil goleia Croácia e garante classificação às oitavas da Copa do Mundo de futsal

O Brasil mais uma vez confirmou a sua condição de favorito na Copa do Mundo de futsal ao golear, nesta terça-feira, a Croácia por 8 a 1, em Bucara, no Usbequistão, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo B. Com 100% de aproveitamento e com a vaga garantida nas oitavas de final, a seleção brasileira lidera o Grupo B pelo saldo. Em dois duelos, o Brasil estufou a rede 18 vezes com apenas um gol tomado. A Tailândia, que também venceu o seu compromisso nesta jornada (triunfo de 10 a 5 diante de Cuba), conta com duas vitórias nas duas partidas que fez.