Brasil perde para a Sérvia em último amistoso antes da Copa do Mundo

O Brasil foi derrotado por 89 a 85 pela Sérvia, nesta segunda-feira, no último amistoso de preparação antes da Copa do Mundo de Basquete, que será disputada no Japão, na Filipinas e na Indonésia a partir de sexta-feira (25). Foram cinco partidas preparatórias disputados pela seleção brasileira, com três vitórias e duas derrotas.



O grupo comandado pelo técnico Gustavo de Conti passou um período em Melbourne, onde disputou o torneio amistoso "Boomers x World" e venceu a anfitriã Austrália, a Venezuela e o Sudão do Sul. Depois, foi para Shenzhen, na China, onde participou da Solidarity Cup e acabou derrotado por Itália, no domingo, e agora para a Sérvia.