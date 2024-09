ESPORTES

Brasil tem dobradinha na canoagem e ouro no halterofilismo no último dia da Paralimpíada

A delegação brasileira encerrou sua campanha nos Jogos Paralímpicos de Paris-2024 na manhã deste domingo com uma dobradinha (ouro e prata) na canoagem e uma medalha de ouro no halterofilismo.

As primeiras conquistas do Brasil no 11º dia de disputas da Paralimpíada aconteceram nos 200m da classe VL2 (os atletas usam tronco e braços na remada) da canoagem. Campeão nos Jogos de Tóquio, disputados em 2021, Fernando Rufino conquistou o bicampeonato com 50s47, melhor tempo registrado em uma edição das Paralimpíadas.