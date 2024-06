AMISTOSO

Brasil vence a Polônia em preparação para o Pré-Olímpico masculino de basquete

O Brasil controlou a partida contra os poloneses desde o início. Bruno Caboclo anotou 21 pontos e foi o cestinha da partida. Mãozinha conseguiu um "duplo-duplo" com 18 pontos e 12 rebotes.

O amistoso também marcou o retorno de Raulzinho depois de dez meses de recuperação. O armador rompeu o tendão patelar na vitória do Brasil sobre Costa do Marfim na Copa do Mundo, em agosto de 2023. "Muito feliz de voltar, de fazer meu primeiro jogo após a lesão", afirmou Raulzinho. "Só quem convive comigo sabe tudo que passei. Então, poder voltar, jogar bem, ajudar, é muito bom. Agora é seguir evoluindo para buscar nossa vaga olímpica."