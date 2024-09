PREPARAÇÃO

Brasil vence segundo amistoso antes de estreia na Copa do Mundo de futsal

A Seleção derrotou o Uzbequistão por 5 a 2 na Humo Arena, em Tashkent

Da Redação

Publicado em 8 de setembro de 2024 às 17:45

Brasil goleou o Uzbequistão em amistoso antes da Copa do Mundo de Futsal Crédito: Leto Ribas/CBF

Na noite deste domingo (10), a Humo Arena, em Tashkent (UZB), foi palco do segundo amistoso entre Brasil e Uzbequistão, e mais uma vez, a Seleção Brasileira derrotou os donos da casa de virada. Marcel (2), Diego Roncaglio (1), Neguinho (1) e Marcênio (1) marcaram os gols do Brasil. Foi o último teste antes da estreia na Copa do Mundo contra Cuba, dia 14.

A Seleção do Uzbequistão abriu o placar logo no início do jogo, com dois minutos de bola rolando. O time comandado por Marquinhos Xavier teve dificuldade no primeiro tempo com a forte marcação dos anfitriões. Marcel, que brilhou na partida anterior, deixou tudo igual aos 13 minutos. O Brasil pressionou mas as tentativas de ampliar o placar paravam nas mãos do goleiro Sunnat Anvarov, que fez boas defesas. A primeira etapa terminou empatada em um a um.

No segundo tempo, o Brasil voltou mais concentrado e dominou as ações. Numa cobrança de escanteio, Marcel completou e virou para a Seleção. Teve até gol de goleiro. Diego Roncaglio conduziu a bola até o meio da quadra e fez um golaço. O Uzbequistão diminuiu, mas Neguinho, com chute forte e certeiro, estufou as redes do adversário. Na sequência, Marcênio com um chute de direita de fora da área fez o quinto gol do Brasil.