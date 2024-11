EM SALVADOR

Brasil x Uruguai: venda de ingressos começa nesta quinta-feira; veja os valores

Partida, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, será disputada no dia 19, na Arena Fonte Nova

Os ingressos para o jogo entre Brasil e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, começam a ser vendidos nesta quinta-feira (7), a partir das 14h. A partida, a última da Seleção em 2024, será disputada no dia 19, às 21h45, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

As entradas poderão ser adquiridas exclusivamente de forma online, pelo site ou aplicativo da Ingresse . O link também estará disponível pelos portais da Arena Fonte Nova e da CBF . Serão disponibilizados cerca de 50 mil ingressos, com valores que variam de R$ 100 a R$ 800.

A CBF reservou em torno de 8 mil ingressos solidários no valor de R$ 100 (preço único), o que representa 17% da capacidade do estádio. Nesta categoria, os bilhetes serão limitados a dois por CPF e mediante a doação de 2 quilos de alimento, por pessoa, no momento da entrada no estádio. As entregas deverão ser realizadas no Portão 19.