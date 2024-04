ATLETISMO

Brasileira Laura Amaro garante vaga olímpica no levantamento de peso

Laura somou 253kg, sendo 112kg no arranco e 141kg no arremesso. A marca levou a brasileira para o Top 10 da sua categoria no ranking olímpico justamente na última competição que valia pontos para a classificação para Paris-2024. Ela entrara na Copa do Mundo no 11º lugar do ranking, com uma carga total de 247kg.