Briga no Flamengo: Varela tem fratura no nariz após soco de Gerson

Os socos de Gerson causaram uma fratura no nariz de Varela. O lateral-direito teve constatada a contusão após passar por exames em hospital na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Os dois jogadores trocaram agressões durante treino do Flamengo nesta terça-feira (15), no Ninho do Urubu.



Mesmo com o nariz quebrado, Varela foi relacionado para o jogo decisivo contra o Grêmio, nesta quarta-feira (16), no Maracanã, pela semifinal da Copa do Brasil. Ainda assim, é tratado como dúvida e passará por nova avaliação no Ninho do Urubu. Se for a campo, o jogador deve utilizar uma máscara protetora no rosto.