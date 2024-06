Bruno Guimarães vê Copa América como grande teste ao Brasil para o Mundial de 2026

Bruno Guimarães está empolgado com o começo do trabalho de Dorival Júnior na Seleção Brasileira. Titular com o novo comandante, o volante espera se firmar na equipe para concretizar o ciclo no Mundial de 2026, desencantando após 24 anos, a principal missão da equipe nacional. E vê a Copa América como grande teste para a competição daqui dois anos.

"Olha, a gente fala sim da Copa do Mundo, mas como a Copa América está muito aqui, muito em cima, é foco total, concentração total. Óbvio que a gente se prepara desde o primeiro dia do Dorival buscando a vaga na final da Copa do Mundo. Mas ganhando e fazendo uma grande Copa América, vai nos deixar mais perto do nosso objetivo que é 2026 estar na final da Copa do Mundo", disse Bruno Guimarães, mesmo com o Brasil ainda mal nas Eliminatórias sul-americanas - é o somente o quinto.