AMISTOSO

Bruno Guimarães vê teste duro contra a Inglaterra: 'Não vão querer perder'

Meio-campista disse esperar uma Seleção Brasileira já com a cara do novo treinador Dorival Júnior

Titular e um dos destaques do Newcastle, o meio-campo comentou sobre as conversas com os atletas locais sobre o confronto com o Brasil. "Eles não vão querer perder. Ainda mais que o jogo é Wembley, um local tradicional para eles, assim como o Maracanã é para nós. Não é sempre que se joga lá, então isso é um atrativo a mais", comentou o jogador brasileiro.