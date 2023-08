Bruno Reis anuncia construção de arena multiuso na Boca do Rio

Além da Lei Municipal de Esportes, a prefeitura de Salvador projeta para os próximos anos a construção de uma arena multiuso para receber disputas esportivas e outros eventos.



De acordo com o prefeito Bruno Reis, o equipamento será instalado ao lado do Centro de Convenções, na Boca do Rio. A previsão é de que o projeto seja concluído ainda no mês de agosto para que o processo de licitação seja aberto.