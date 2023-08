Nos próximos anos Salvador investirá pesado na fomentação ao esporte. Nesta terça-feira (15), a prefeitura anunciou um pacote de ações com valor total de R$ 20 milhões que serão empregados no incentivo à prática esportiva.



Através da Lei Municipal do Esporte, que será enviada para a Câmara Municipal de Salvador, a prefeitura pretende implantar pelo menos sete projetos que beneficiarão os esportistas da capital baiana.



Entre as medidas que já estão valendo, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, assinou o decreto que coloca em vigor a ajuda de custos para os atletas e paratletas amadores e profissionais que representarem a cidade em competições nacionais e/ou internacionais.